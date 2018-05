Cielo faz quinto melhor tempo da história dos 100 m livre

Cesar Cielo obteve nesta quarta-feira mais um grande resultado. Mesmo aparentando estar mais relaxado, o nadador brasileiro conquistou o quinto melhor tempo da história dos 100 metros livre, ao completar em 47s13 a final da prova no Campeonato Brasileiro Sênior de Natação, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo.

Das cinco melhores marcas nos 100 metros livre, aliás, três pertencem ao brasileiro: o recorde mundial, de 46s91, e o quarto melhor tempo, de 47s09. A segunda marca é do francês Alain Bernard, enquanto a terceira pertence ao australiano Eamon Sullivan.

"Gostei muito do meu tempo. Tinha brincado com a galera que ia nadar bem rápido, e nadei bem mesmo. Queria fazer qualquer 47: 47s80, por exemplo", afirmou o nadador após a prova. "Minha cabeça não estava nos 46 segundos. E ainda peguei uma onda que me atrapalhou", completou.

Cielo volta às piscinas na manhã desta quinta-feira, quando participa dos 100 metros livre no Torneio Open de Natação - reunirá os oito melhores tempos de cada prova entre os competidores do Campeonato Brasileiro Sênior e Júnior. À tarde, o nadador terá pela frente a prova dos 50 metros. E promete outro bom resultado. "Penso até em baixar um pouco meu tempo nos 50 m em relação ao que fiz no Mundial de Roma (21s08). Talvez tentar chegar nos 20 segundos."