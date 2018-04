Cielo fica insatisfeito com marca nos 50m livre em Belo Horizonte

Enquanto três dos seus principais rivais competiam entre si em Marselha (França), no Aberto do Mediterrâneo, Cesar Cielo optou por nadar contra atletas do seu próprio clube em Belo Horizonte, no Torneio Metropolitano. O resultado não veio como o campeão olímpico esperava. Cielo não atingiu a meta de nadar os 50 metros livre na casa de 21 segundos e lamentou.

"Hoje (sábado) não saiu do jeito que eu estava esperando, não. Esperava um tempo melhor que esse. Então agora até o Maria Lenk tenho que ver o que fazer, preciso nadar mais rápido do que isso. Vou ver depois o vídeo da prova para saber o que poderia ter sido feito melhor", comentou Cielo, ao sair da piscina com o tempo de 22s07.

Apesar da lamentação de Cielo, o resultado não foi de todo mal. Tivesse feito este tempo em Marselha, ganharia do italiano Marco Orsi (prata lá com 22s40) e dos brasileiros Bruno Fratus (22s42) e Matheus Santana (22s83).

O problema para Cielo é a distância para o maior rival, o francês Florent Manaudou, que fez 21s71 em Marselha, melhor marca da temporada. O brasileiro é o terceiro do ranking, ficando atrás também de Fratus, que nadou em 21s91 em Austin, ainda em janeiro.