Cielo reclama de atraso, mas comemora recorde pessoal

O brasileiro César Cielo ficou muito perto de bater o recorde mundial dos 50 metros livre nesta quinta-feira, no Campeonato Brasileiro Sênior, em São Paulo. Ele nadou em 21s02, a apenas 8 centésimos de segundo da marca de 20s94, do francês Frederick Bousquet.

Apesar de ter "batido na trave", o nadador comemorou o seu recorde pessoal. Seu melhor tempo era de 21s08, recorde brasileiro e sul-americano da distância. "Foi bacana ter conseguido no Brasil o melhor tempo da minha vida. Mas eu queria ter nadado para a casa dos 20 segundos, queria quebrar essa barreira dos 21 segundos", afirmou.

Cielo, porém, minimizou a decepção e destacou os resultados conquistados nesta temporada. "Foi por pouco. Mas fico feliz porque essa marca me daria o título mundial outra vez. Este foi o melhor ano da minha vida e para a natação brasileira também", ressaltou. Em 2009, o atleta se sagrou campeão mundial nos 50m e nos 100 metros livre, prova na qual bateu o recorde mundial, em Roma.

O nadador só teve motivos para reclamar da organização do Campeonato Brasileiro. Cielo entrou na piscina com atraso porque na série anterior um nadador teve problemas com o maiô e precisou trocá-lo. "Atrapalhou um pouco, mas não adianta nem falar muito disso, porque os maiôs estão indo embora", minimizou.

A competição em São Paulo será a última de Cielo com os supermaiôs. A partir do ano que vem, os maiôs tecnológicos estarão proibidos pela Federação Internacional de Natação (Fina). O brasileiro voltará à disputa na sexta-feira para a prova dos 50 metros livre no Torneio Open, que reúne os oito melhores tempos do Campeonato Brasileiros Sênior e Júnior.