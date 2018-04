Cigano faz luta da vida contra Cain Velásquez ANAHEIM - Quando entrar no octógono na madrugada de amanhã, à 0h20, em Anaheim (EUA) na disputa do cinturão dos pesados do UFC, o brasileiro Júnior dos Santos, o Cigano, terá a chance de ser campeão mundial. Pela frente estará Cain Velasquez, mexicano naturalizado norte-americano invicto no MMA. "Quero ser campeão do mundo, o número 1, e estou próximo disso. Sou um cara de sorte", diz Cigano.