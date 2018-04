Cigano leva cinturão com nocaute em apenas 1min04s

Na maior luta de sua vida, como ele mesmo definiu antes do combate, o brasileiro Júnior dos Santos, o Cigano, precisou de apenas 1min4s para impor ao mexicano naturalizado norte-americano Cain Velásquez sua primeira derrota no UFC e faturar o cinturão dos pesos pesados, na madrugada de ontem, em Anaheim, nos Estados Unidos.

Nos primeiros segundos de combate, Cigano sofreu com os chutes de Velásquez, que queria levar o brasileiro para o chão. Ele conseguiu manter a luta em pé e logo acertou um soco na lateral da cabeça do oponente, que desabou. Bastou então alguns golpes na cabeça do rival para que o combate fosse interrompido pelo árbitro John McCarthy.

"Não tenho palavras para descrever. Foi o cara mais difícil que já enfrentei. Quero agradecer meu time, minha equipe e família. Tem muita gente boa perto de mim. Muito obrigado", afirmou Cigano, que ficou extasiado depois de derrubar Velásquez, meio perdido dentro do octógono, sem saber muito bem o tamanho da façanha que havia acabado de alcançar.

"Estou muito feliz. Eu estava um pouco preocupado de disputar cinco rounds com Cain, porque o seu condicionamento é bom. Sinto que meu plano de luta foi bem implementado e estou feliz por ser o primeiro a vencer Velásquez", disse, mais tranquilo, na coletiva depois da vitória.

E o cinturão foi conquistado sem que o brasileiro estivesse com 100% de condições para o combate. O estafe do lutador revelou depois da vitória que ele sentiu um antigo problema no joelho esquerdo há 11 dias e, por muito pouco, não desistiu de entrar no octógono. Ele deve passar por uma cirurgia tão logo desembarque no Brasil.

O próximo desafio será apenas em 2012 e o adversário vai ser o vencedor da luta entre o ex-campeão Brock Lesnar e Alistair Overeem, dia 30 de dezembro, no UFC 141. Cigano prefere não escolher o adversário, mas aposta em Lesnar.

"Eu nunca escolho meu oponente, não estou pensando nisso no momento. O que eu quero agora é curtir o meu título, quero é fazer um grande churrasco para todos os meus amigos e companheiros de treino. Mas é claro que vou assistir à luta. Eu não sei, mas eu acho que vou lutar com o Brock", aposta o brasileiro.