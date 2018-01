Cimed é líder isolado da Superliga O Cimed, de Florianópolis (SC), é líder isolado da Superliga masculina de vôlei. Nesta quinta-feira, o time catarinense venceu o Lupo/Náutico por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/17 e 25/19), em Araraquara (SP), e foi beneficiado com a derrota do Ulbra/Ferraz/SP para o Banespa/São Bernardo por 3 sets a 1 (25/21, 22/25, 23/25 e 21/25). Agora, o Cimed está na ponta da classificação com seis vitórias em seis jogos. Já o Ulbra/Ferraz/SP divide a segunda posição (com cinco vitórias e uma derrota) com o Telemig Celular/Minas, que venceu o Bento Vôlei - na casa do adversário - por 3 a 1 (22/25, 25/18, 25/15 e 25/17). Os outros resultados da rodada foram: Shopping ABC/Araçaman 3 x 1 UCS/Colombo (25/19, 26/28, 30/28 e 25/21); São Caetano/Tamoyo 2 x 3 On Line (17/25, 24/26, 25/21, 26/24 e 11/15); e Wizard Campinas 0 x 3 Unisul/Nexxera (18/25, 24/26 e 18/25). A próxima rodada (a sétima da primeira fase) do torneio masculino acontece no final de semana, com cinco jogos no sábado e um no domingo.