Cimed ganha de novo e mantém a ponta O Cimed, de Florianópolis, ganhou por 3 sets a 2 do Minas (parciais de 18/25, 25/14, 23/25, 25/21 e 15/13), nesta quinta-feira, e com isso continua na liderança da Superliga masculina de vôlei. O time catarinense soma sete vitórias e uma derrota. Os outros resultados da rodada foram: São Caetano 3 x 2 Náutico (25/20, 25/23, 21/25, 20/25 e 15/13); UCS 3 x 1 Ulbra (31/29, 27/25, 19/25 e 25/20); Unisul 3 x 1 Santo André (25/19, 25/22, 23/25 e 25/17); Banespa 3 x 0 Campinas (25/21, 25/22 e 25/20); e Bento 0 x 3 On Line (24/26, 19/25 e 20-25).