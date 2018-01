Cinco jogos pelo Nacional de Basquete A 11ª rodada do Nacional Masculino de Basquete será encerrada no domingo. Às 18h jogam Bauru e Habib?s/Casa Branca, Pinheiros e Flamengo, Vasco e ACF/Campos, UBC/D´avó/Mogi e Ulbra. Às 20h estarão em quadra Winner/Limeira e Unit/Uberlândia. Na quinta-feira, o COC/Ribeirão Preto venceu em sua quadra a Universo/Minas por 80 a 71 (45 a 23 no primeiro tempo). Com esse resultado, o time de Ribeirão Preto assumiu a vice-liderança da competição, atrás da equipe de Uberlândia.