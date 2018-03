Cinco seleções terão brasileiros

O Brasil vai à Eurocopa. Cinco das 16 seleções européias que participarão do torneio terão jogadores ou técnicos brasileiros em campo. Preocupada com a invasão de brasileiros em seleções estrangeiras, a Fifa já chega até a pensar em endurecer as leis de nacionalização. O mais conhecido e polêmico representante do País é o técnico de Portugal, Luiz Felipe Scolari. Depois do vice-campeonato da Eurocopa de 2004, quando seu time foi derrotado na final para a Grécia, Felipão espera agora conquistar o título, embora saiba das dificuldades. Para isso, ele conta com dois brasileiros na equipe. Um deles é Deco, que começou no Nacional de São Paulo. Incentivado por Felipão, Deco se naturalizou português. Em 2003, em partida amistosa, marcou o gol da vitória de sua equipe contra o Brasil por 1 a 0. O outro é Pepe, um dos zagueiros mais caros da história e que foi transferido do Porto ao Real Madrid por 30 milhões. Pepe foi convocado pela primeira vez em 2007 e, desde aquela época, tem lugar cativo no time. Os espanhóis irão a campo com o paulista Marcos Senna, hoje no Villarreal. O volante, antes de ser convocado pelos espanhóis, atuou por Rio Branco, América-SP, Corinthians, Juventude e São Caetano. O paulista já disputou a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006 - os espanhóis caíram nas oitavas-de-final. Outro que volta a participar de uma competição internacional é o carioca Kevin Kuranyi, um dos centroavantes da Alemanha. O atacante jogou apenas pelo modesto Petrópolis Futebol Clube (RJ). Já na Alemanha foi vice-campeão da Bundesliga em 2003 pelo Stuttgart e em 2007 pelo Schalke 04. Kuranyi disputou a Eurocopa de 2004, mas não foi convocado para a Copa de 2006 na Alemanha. A Polônia também tem seu brasileiro. Trata-se de Roger Guerreiro, que defendeu São Caetano, Corinthians e Flamengo. Dois anos atrás o jogador foi para o Legia Varsóvia e, há apenas um mês, tornou-se polonês para jogar pela seleção nacional. O caso mais curioso é o de Marco Aurélio, ex-Flamengo. Hoje é considerado o melhor jogador da seleção turca, atua pelo Fenerbahçe e tem a nacionalidade estrangeira desde 2006. O jogador mudou seu nome para Mehmet Aurélio.