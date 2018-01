Cipriota surpreende e vai à final em Melbourne Contrariando todas as expectativas, o tenista cipriota Marcos Baghdatis se classificou nesta quinta-feira para a final do Aberto da Austrália de Tênis. De forma surpreendente, Baghdatis derrotou o argentino David Nalbandian por 3 sets a 2, de virada. Nalbandian começou o jogo muito bem e venceu os dois primeiros sets com parciais de 3/6 e 5/7. Quando o argentino parecia se encaminhar para uma vitória tranqüila, o cipriota reagiu e venceu os três sets seguintes até com certa facilidade. As parciais foram de 6/3, 6/4 e 6/4. Aos 20 anos, Baghdatis chegou a Austrália para o seu sexto torneio de Gran Salm sem grandes expectativas já que em nenhum deles havia conseguido passar das oitavas de final. Por ser quase um desconhecido, o cipriota ganhou a simpatia da torcida nas últimas três rodadas quando eliminou três favoritos ao título: o número dois do ranking mundial, o norte-americano Andy Roddick; o croata Ivan Ljubicic e, hoje, o argentino David Nalbandian. Os três aliás, eram os principais rivais do suíço Roger Federer, número 1 do mundo. O outro finalista do Aberto da Austrália 2006 será conhecido nesta sexta-feira, quando Federer enfrenta o alemão Nicolas Kiefer.