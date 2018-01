Circo em SP abriga lutas de boxe Oito lutas de profissionais, a partir das 19h30, na Escola de Circo Jardim Europa, uma lona armada ao lado da Ponte Cidade Jardim, junto à Marginal do Pinheiros, em São Paulo. Esse é um programa diferente, nesta quarta-feira, para quem gosta de boxe. As principais atrações serão as disputas dos títulos ibero-americanos dos superpenas e dos pesados, entre brasileiros e colombianos.