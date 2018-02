Circuito de golfe tem 1ª etapa em SP Começa na sexta-feira, no Clube de Campo São Paulo, a primeira etapa do Diners Club Golf Tour. A competição na capital paulista se estende até domingo. O torneio distribui mais de R$ 500 mil em prêmios em suas sete etapas e tem chaves amadoras com os melhores golfistas nacionais de várias idades. O Brasil tem chance de ser a sede do Mundial de Golfe em 2006.