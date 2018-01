Circuito Olímpico tem judô em Santos Luta olímpica e judô são as modalidades em disputa, nesta quarta-feira, no Circuito Brasil Olímpico, na arena multi-esportiva montada na Praia do Gonzaga para 1.100 espectadores, em cobertura de 800 metros quadrados. Na quinta, serão disputados judô e taekwondo; na sexta-feira, boxe; no sábado, boxe e levantamento de peso e; no domingo, boxe. O objetivo do Circuito Brasil Olímpico é desenvolver e manter em treinamento modalidades esportivas que rendem muitas medalhas em Jogos Pan-Americanos e Olímpicos.