Cirurgia de Daiane surpreende médico A divulgação de que Daiane dos Santos deverá passar por uma nova cirurgia no joelho direito, feita pela própria ginasta nesta sexta-feira, na Inglaterra, surpreendeu até mesmo o ortopedista Mário Namba, que já a operou duas outras vezes. Médico da Confederação Brasileira de Ginástica, ele afirmou, por meio da assessoria de imprensa da entidade, que vai aguardar o retorno da atleta ao Brasil para fazer uma avaliação do caso - mesmo porque, ela está há cerca de 20 dias na Europa. A notícia surpreendeu até mesmo a Confederação Brasileira de Ginástica. Segundo a assessora de imprensa da entidade, Lanova Dias Lopes, ?a necessidade da cirurgia já tinha sido cogitada". Mas ainda não havia nada acertado. ?Quando ela retornar, será feita uma reavaliação", explicou. Mas Daiane parece já estar decidida sobre a cirurgia. Em Birmingham, onde disputa no domingo a grande final da Copa do Mundo, a ginasta de 21 anos revelou que deve fazer a operação em janeiro e ficará 6 meses parada. Tudo para poder estar em boas condições, e sem dores, na preparação para os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.