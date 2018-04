Citado em denúncia, filho de dirigente se afasta da IAAF

As denúncias de doping generalizado no esporte russo foram feitas pelo canal de televisão da Alemanha e pelo jornal francês L''Equipe no início do mês. Os dois veículos revelaram um influente esquema de corrupção, extorsão e encobrimento de casos de doping no atletismo da Rússia. A denúncia alcançaria também o laboratório russo que é credenciado pela Agência Mundial Antidoping e a Agência Russa.

Papa Massata Diack teve seu nome citado na série de documentários da TV alemã. Ele teria ajudado a encobrir os casos de doping. A IAAF anunciou que ele "vai suspender as atividades que realiza em nome da entidade até que a comissão entregue seu relatório final" sobre o caso.

A comissão vai investigar as denúncias que atingem também Massata Diack e o russo Valentin Balakhnichev, membro da IAAF e presidente da Federação de Atletismo da Rússia. Balakhnichev se afastou de suas atividades na entidade mundial na quarta. Em resposta, a IAAF afirmou ter "apreciado" a decisão do russo.