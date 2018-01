Clã Zumbano volta à ativa com Raphael Raphael Zumbano foi o segundo a entrar no ringue. Pé direito, olhou para cima e fez duas vezes o sinal da cruz. Era a costumeira ?conversa? com o avô, Ralph Zumbano, morto em novembro de 2001. Cumprimentou o adversário Edmílson Souza Maciel e preparou-se para a luta. Durou pouco: com 1min54s do segundo assalto, após uma série de cruzados e diretos Raphael terminava sua participação na Forja dos Campeões de 2003 na terça-feira, como campeão dos superpesados e melhor atleta da competição (venceu duas lutas por nocaute, uma por pontos e outra por WO). Mais do que isso. Havia colocado o clã Jofre-Zumbano novamente como esperança de futuro para o boxe nacional. ?Quero disputar a Olimpíada. É o único título que minha família não tem?, gritava Raphael, abraçado à mãe Mara que, como sobrinhas e primos, usava camiseta onde se lia: ?Zumbano. O mito voltou?. Leia mais no Jornal da Tarde