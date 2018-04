Clássico em Turim termina empatado

O empate de 1 a 1 no clássico Juventus e Internazionale, em Turim, deixou tudo praticamente inalterado no Campeonato Italiano. A Inter lidera, com 25 pontos, dois à frente da Fiorentina e três a mais que a Roma, que teve a chance de alcançar a vice-liderança em sua visita ao Empoli. O time dos brasileiros Cicinho, Doni e Mancini dominava o jogo. Mas vacilou nos minutos finais e permitiu a reação do adversário, que acabou chegando ao empate por 2 a 2. O clássico em Turim foi muito equilibrado, confirmando a previsão. A Inter tomou a iniciativa e saiu na frente, com o gol de Julio Cruz no primeiro tempo. Na etapa final, Camoranesi empatou. Apesar de sentir a ausência do capitão Totti, a Roma teve o domínio e fez prevalecer sua superioridade técnica com dois gols no primeiro tempo, marcados por Giuly e Brighi. O montenegrino Vucinic perdeu várias chances de gol. Na segunda etapa Vucinic continuou errando. O Empoli começou a reação com uma bomba de fora da área de Vannucchi. E nos descontos Giovinco cruzou uma falta para a área e enganou o goleiro Doni:2 a 2.