Clássico marca rodada da Superliga de Vôlei A última rodada da primeira fase da Superliga Masculina de Vôlei será realizada nesta terça-feira e terá um clássico: Ulbra/São Paulo e Banespa/Mastercard/São Bernardo, às 20h30, no ginásio do Morumbi, com transmissão ao vivo da SporTV. A partida definirá o líder da competição. Quem vencer assegura o primeiro lugar, entrando com vantagem no returno. "O favoritismo é da Ulbra. Eles também têm um plantel grande, com jogadores do mesmo nível, o que ajuda na hora das substituições. Mas têm segurança e mais qualidade técnica em alguns fundamentos. Temos de equilibrar para, mais uma vez, morder por fora. Todo resultado positivo é muito importante para que a gente consiga manter a posição", disse Mauro Grasso, técnico do Banespa, líder do torneio. O time de Grasso só tem uma derrota, enquanto todas as outras equipes já somam duas. "Vamos precisar tomar muito cuidado. Eles vêm confirmando nas vitórias, descobrindo uma nova identidade com jogadores novos, ou mais experientes, sempre muito bem aproveitados", declarou Marcelo Fronckowiak, treinador da Ulbra.