Clássicos regionais abrem a Superliga Quatro clássicos regionais abrem a Superliga Feminina de Vôlei amanhã. O atual campeão Finasa/Osasco joga com o Açúcar União/São Caetano, às 15h30, no ginásio José Liberatti, em Osasco (SporTV). O Ecus/Suzano recebe o Pinheiros/Blue Life, às 19 horas. Em Uberlândia, jogam MRVe Sesite. Macaé Sports e ACF/Campos fazem o jogo do Rio. Ambos às 19 horas. Rexona-AdeS e Brasil Telecom/Força Olímpica, completa a rodada, às 18 horas, em Curitiba. O técnico José Roberto Guimarães, do Finasa, diz que trabalha com o time completo há 15 dias, enquanto São Caetano tem "o grupo há mais tempo e está reforçado pela Walewska, da seleção". Pela Superliga Masculina, em Joinville (SC), a Intelbras/São José enfrenta a Unisul, às 20 horas. Em Canoas (RS), a atual campeã da Superliga e do Campeonato Paulista, Ulbra/São Paulo joga com o Bento/Union Pack, às 20h30 (com SporTV).