Clássicos vão parar Itália e Espanha amanhã Espanha e Itália deixaram para a última rodada do ano dois dos clássicos mais importantes do futebol: Barcelona x Real Madrid e Internazionale x Milan. Amanhã, os dois países vão parar para acompanhar estes grandes jogos. Em casa, o Barça tenta encostar no seu rival, que tem quatro pontos a mais (38 a 34). A dúvida do time é quanto à escalação de Ronaldinho Gaúcho, que não está em boa forma e já esquentou o banco na última rodada, nos 3 a 0 sobre o Valencia. Após o treino de ontem, o técnico Frank Rijkaard chamou o atleta para uma conversa particular. "Se estiver bem, ninguém o deixa no banco. Jogar depende dele", falou o técnico, ao jornal El País. Antes, o treinador já havia reclamado da postura do camisa 10, que teria "treinado sem intensidade". Desde que chegou ao Barça, em 2003, o craque da seleção brasileira nunca ficou de fora do clássico espanhol. Quem torce para que o Gaúcho realmente fique no banco é o Real Madrid. Para Júlio Baptista, Rijkaard erraria feio se não colocasse o número 10 do Barça como titular. "Não se pode menosprezar um jogador como Ronaldinho. Ele tem uma classe incrível e pode decidir o jogo em um minuto", declarou. O técnico do Barcelona também ameaça deixar o meia Deco no banco. O argentino Messi está machucado e Henry é dúvida. O Real Madrid deve ter o desfalque de Guti, que ontem sofreu uma lesão no tornozelo direito. Já o meia Edmilson foi liberado ontem pelo Departamento Médico do Barça e pode ser convocado pelo técnico Rijkaard. O atleta teve o joelho direito operado no dia 21 de junho. Três jogos abrem hoje a 17ª rodada do Espanhol: Zaragoza x Valencia, Almería x Getafe e Sevilla x Racing. CALCIO Líder isolado do Campeonato Italiano, a Inter tenta amanhã superar o Milan para abrir mais vantagem - está com 40 pontos, sete na frente da Roma, que hoje recebe a Sampdoria (Genoa e Parma também se enfrentam hoje). O Milan, empolgado pela conquista do Mundial de Clubes, quer terminar o ano com uma vitória para melhorar sua colocação - é o 11º, com apenas 18 pontos.