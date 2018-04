Classificação complicada As duas equipes brasileiras de polo aquático, masculina e feminina, tem poucas chances de classificação para a Olimpíada de Londres. A última oportunidade para as equipes é o torneio Pré-Olímpico marcado para abril do ano que vem. Os homens jogarão em Edmonton, Canadá enquanto as mulheres aguardam definição da Federação Internacional de Natação (Fina). Serão três vagas em disputa.