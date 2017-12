Cláudia Itajahy vence em Orlândia Hoje, no penúltimo dia do Concurso Internacional de Salto de Orlândia, no Centro Hípico Agromen, a amazona tri-campeã brasileira e campeã sul-americana de salto, Cláudia Itajahy, venceu o Mini Grande Prêmio, a prova Rolex, com o animal Unibanco Aig Rodobens Jalne, sem cometer faltas no percurso. A prova teve a participação de 40 conjuntos. Cláudia espera agora manter sua boa performance para o Grande Prêmio deste domingo, no encerramento da competição.