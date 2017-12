Cláudia Itajahy vence prova de saltos A amazona Cláudia Itajahy venceu a prova principal da 1.ª Copa Bawani de Saltos, neste domingo, no Haras Bawani, em Itatiba, São Paulo. Com o cavalo Cartier, a amazona ficou com o prêmio de R$ 8 mil ao vencer o desempate, com obstáculos a até 1,50 metro de altura, em 35s32, um segundo mais rápida que seu concorrente no desempate, Flávio Abreu Bernandes, com Afeto Pancary.