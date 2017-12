Claudinei avança e André é eliminado O brasileiro André Domingos da Silva, medalha de prata no revezamento 4x100m na Olimpíada de Sydney, foi eliminado na primeira rodada classificatória dos 200 metros rasos no Mundial de Atletismo em Edmonton, no Canadá. Em compensação, o outro atleta do Brasil na prova, Claudinei Quirino da Silva, conseguiu avançar para as quartas-de-final. Claudinei entrou na pista logo na primeira série, que foi vencida pelo japonês Shingo Suetsugu (20s53). O brasileiro ficou em quarto lugar, com o tempo de 20s78. André Domingos correu logo em seguida, na segunda bateria. Ele conseguiu apenas a 5ª colocação (21s00) e, como só os quatro primeiros avançam - o melhor foi o francês Christophe Cheval (20s62) -, foi eliminado. O melhor tempo nas sete séries desta primeira rodada classificatória nos 200 metros foi do jamaicano Christopher Williams, que marcou 20s25.