Claudinei é eliminado nos 200 metros O brasileiro Claudinei Quirino da Silva foi eliminado nas semifinais da prova dos 200 metros rasos, no Mundial de Atletismo de Edmonton, no Canadá. Ele foi o último colocado na sua série, com o tempo de 20s64, e ficou fora do grupo de 8 atletas que chegou à final. A melhor marca entre os 16 semifinalistas foi do grego Konstantinos Kederis, que fez 20s03. Claudinei tinha conquistado medalhas nesta prova dos 200 metros rasos nos dois últimos mundiais. Em Atenas, 97, foi bronze. E, em Sevilha, 99, ficou com a prata.