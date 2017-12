Claudinei Quirino não vai ao Mundial Com dor no calcanhar, Claudinei Quirino não vai ao Mundial de Atletismo em Paris, do dia 23 ao 31, com a equipe de 17 atletas que viaja na terça-feira. E as medalhas do Pan valeram prêmios da CBAt: R$ 5 mil por ouro, R$ 4 mil por prata e R$ 3 mil por bronze. Nos revezamentos, o prêmio é em dobro e dividido.