Claudinei Quirino será operado O velocista Claudinei Quirino da Silva, um dos principais nomes do atletismo brasileiro, será operado na próxima sexta-feira, no Hospital São Luís, em São Paulo, pela equipe do médico Joaquim Gavra, para a retirada de um cisto no púbis. ?Os problemas enfrentados por Claudinei este ano foram causados pelo cisto, que causa uma dor irradiante que o impede de treinar?, explicou o técnico Jayme Netto Júnior. A recuperação deve levar de três a quatro semanas.