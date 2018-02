Claudinei, Sanderlei e Hudson: contusões Não bastassem as queixas pelo mau tempo - ventos, chuva e frio - , no Troféu Brasil de Atletismo, os atletas Claudinei Quirino (200 metros), Sanderlei Parrela (400 metros) e Hudson Santos e Souza (1.500 e 5.000 metros) também reclamam de suas contusões. Claudinei teve de se submeter a uma cirurgia no púbis há cerca de um ano e ainda está se recuperando. "A curva nos 200 metros está me atrapalhando, porque tenho uma descompensação no quadril por causa da cirurgia." Além disso, quando foi autorizado para voltar a treinar, no ano passado, teve uma inflamação no tendão de Aquiles, no tornozelo direito. "Para não forçar o pé direito sobrecarreguei o esquerdo e a perna direita deu uma atrofiada." Na recuperação da cirurgia, o atleta chegou a pesar 103 quilos. Hoje, tem 84. Nos 200m, Claudinei chegou apenas na sétima posição, com 21s33, tempo que o deixou longe do índice B (20s75). Sua melhor marca no ano passado, em Cochabamba, foi 20s30. Sanderlei Parrela, dos 400 metros, também não anda bem. Na semifinal da prova, quinta-feira, sentiu uma fisgada atrás do joelho esquerdo. "Parecia uma faca entrando na minha perna." Em razão disso, desistiu na última hora de correr nesta sexta a final, que foi vencida por Anderson dos Santos. Já Hudson dos Santos, campeão nesta sexta dos 1.500m, está "entrando em forma só agora". Uma inflamação na parte superior da coxa esquerda obrigou o atleta a ficar parado um mês e meio. Em razão disso, só participou de duas provas esse ano e ainda não tem índice para Olimpíada de Atenas, em agosto.