Claudinei se anima com prova de 200m A prioridade de Claudinei Quirino da Silva, ganhador da medalha de prata nos 200m no Mundial de Sevilha, em 1999, continua sendo o revezamento 4 x 100 m. Após várias contusões estava, inclusive, desanimado com a possibilidade de repetir o pódio nos 200 m em Edmonton (CAN), no Mundial de Atletismo que começa nesta nesta sexta-feira. Mas, hoje (02), depois de ver a lista dos inscritos na distância Claudinei voltou a interessar-se pela prova. O Mundial de Edmonton começa nesta sexta, às 21h45 (horário de Brasília), com a maratona - Leonardo Vieira Guedes será o representante brasileiro. "Nem Maurice Greene, nem Ato Boldon estão inscritos. O Claudinei voltou a sentir-se motivado com os 200m, embora o nosso enfoque principal seja o revezamento", afirmou o técnico-chefe da equipe, Ricardo D?Ângelo. Embora sejam apontados como os favoritos dos 200 m pela mídia canadense, não constam da relação oficial que o técnico brasileiro tem nas mãos. O Brasil tem a esperança de repetir, em Edmonton, a medalha de prata ganha nos Jogos Olímpicos de Sydney com a equipe de revezamento. André Domingos da Silva, outor integrante do revezamento, também decidiu, hoje, que não vai mais competir os 100 m. Individualmente, vai correr os 200 m, juntamente com Claudinei Quirino.