Cláudio Roberto eliminado nos 200m O brasileiro Cláudio Roberto Souza não conseguiu classificação para as semifinais dos 200 metros do torneio olímpico de atletismo, que serão disputadas amanhã. Ele ficou com o quinto tempo na quarta bateria da segunda eliminatória da prova, nesta terça-feira, com o tempo de 20s64. O mais rápido foi o americano Shawn Crawford, que marcou 19s95 (ele foi o único a correr abaixo dos 20 segundos). Outro americano, Justin Gatlin, que levou a medalha de ouro nos 100m rasos, fez 20s03, o segundo melhor.