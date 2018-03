Cláudio Roberto vence 100 m rasos O brasileiro Cláudio Roberto de Souza surpreendeu os favoritos Dennis Mitchell, dos Estados Unidos, e Llewenlliyn Bredwood, da Jamaica, e venceu os 100m rasos ao estabelecer 10s43, no Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, neste domingo, no Estádio Célio de Barros. Cláudio está qualificado para o Mundial de Edmonton, em agosto, nesta mesma prova (fez o índice em São Paulo recentemente ao correr em 10s20). ?Esperava chegar bem na prova, pois nos treinamentos eu estava veloz. Entrei concentrado, para vencer. O resultado seria uma conseqüência?, comentou o campeão da prova. Eis os resultados finais das provas 100m rasos masculino 1) Cláudio Roberto de Souza (BRA) - 10s43 2) Dennis Mitchelll (USA) - 10s44 3) Llewenlliyn Bredwood (JAM) - 10s44 4) Vicente Lenílson (BRA) - 10s48 5) Raphael Raymundo de Oliveira (BRA) - 10s53 100m rasos feminino 1) Lucimar Moura (BRA) -11s49 2) Kátia de Jesus Santos (BRA) - 11s55 3) Thatiana Ignácio (BRA) - 11s59 4) Rosemar Coelho Neto (BRA) - 11s65 5) Maila Machado (BRA) - 11s69 110m com barreiras 1) Mark Crear (USA) - 13s48 2) Dawane Wallace (USA) - 13s49 3) Márcio Simão de Souza (BRA) -13s63 4) Redelem dos Santos (BRA) - 13s79 5) Dudley Dorival (HAI) - 13s90 Salto triplo feminino 1) Cristina Nicolau (ROM) - 13m70 2) Natalya Kayukova (RUS) - 13m65 3) Tiombe Hurd (USA) - 13m64 4) Keila da Silva Costa (BRA) - 13m49 5 ) Luciana Alves (BRA ) - 13m41 200m rasos masculino 1) André Domingos (BRA) - 20s42 2) Christopher Williams (JAM) - 20s43 3) Herber Viera (URU) - 20s67 4) Ricardo Williams (JAM) - 20s79 5) Brian Lewis (USA) - 20s83 200m rasos feminino 1) Debbie Fergunson (BAH) - 22s88 2) Beverly MacDonald (JAM) - 23s00 3) - Merle Frazer (JAM) - 23s38 4) Aida Diop (SEM) - 23s46 5) Lucimar Aparecida de Moura (BRA) - 23s52 400m com barreiras masculino 1) William Porter (USA) - 49s34 2) Calvin Davis (USA) - 49s61 3) Dinsdale Morgan (JAM) - 50s50 4) Anderson Costa dos Santos (BRA) - 50s60 5) João Carlos dos Santos (BRA) - 51s24 6) Eronildes de Araújo (BRA) - 52s06 400m com barreiras feminino 1) Debbie-Ann Parris (JAM) - 55s56 2) Natalya Torshina (KAZ) - 55s86 3) Catherine Scott (JAM) - 56s40 4) Sandra Glover (USA) - 56s68 5) Tanya Jarret (JAM) - 57s56 7) Ana Paula Pereira (BRA) - 58s93 1.500m rasos masculino 1) Julius Anchon (UGA) - 3min37s60 2) Benson Koeck (QUE) - 3min37s81 3) Hudson de Souza (BRA) - 3min38s05 4) Sebastian Gonzalez (ARG) - 3min46s25 5) Celso Ficagna (BRA) - 3min47s16. Salto com vara masculino 1 ? Timothy Mack (USA) - 5m70 2 ? Tye Harvey (USA) - 5m60 3 ? Jeff Hartwig (USA) - 5m60 4 ? Russ Buller (USA) - 5m50 400m rasos masculino 1) Michael McDonald (JAM) - 44s71 2) Sanderlei Parrela (BRA) - 45s17 3) Leonard Byrd (USA) - 45s18 4) - Devian Clarke (JAM) - 45s35 5) - Valdinei Abílio Da Silva (BRA) - 45s92 Arremesso de peso feminino 1) Nadezhda Ostapchuk (BLR) - 18m94 2) Teri Tunks (USA) - 18m32 3)Connie Price-Smith (USA) - 17m91 4) Assunta Legnante (ITA) - 17m79 5) Elisângela Maria Adriano (BRA) - 17m64 800m rasos feminino 1) Fabiane dos Santos (BRA) - 2min00s56 2)Jolanda Ceplak (SLO) - 2min00s85 3) Luciana de Paula Mendes (BRA) - 2min01s43 4) Letítia Vriesde (SUR) - 2min03s06 5) Maria Laura Almirão (BRA) -2min05s50 800m rasos masculino 1) Blody Dube (BOT) - 1min45s09 2) Wifried Bungei (KEN) - 1min45s75 3) William Yiampoy (KEN) - 1min45s89 4) Flávio Godoy (BRA) - 1min47s20 5) - Jean Patrick Ndwimana (BUR) - 1min47s41