Claudio Souza continua nos 200 m rasos O velocista Claudio Souza obteve o quarto lugar na sua eliminatória, com o tempo de 20s70, o 21º no geral, e segue na disputa dos 200 m rasos dos Jogos Olímpicos de Atenas. Ele volta à pista para a segunda eliminatória às 14 horas. Mesma sorte não teve Basílio Moraes, que ficou em oitavo e último lugar na segunda série, com 21s14, e foi eliminado.