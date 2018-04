Cleiton Xavier não deve atuar no jogo do Morumbi Os médicos do Palmeiras ainda não conseguem prever quando Cleiton Xavier poderá treinar com bola. Segundo Vinicius Martins, o entorse no tornozelo direito do atleta foi "de moderado para grave" e o camisa 10 segue em tratamento intensivo, à base de fisioterapia e analgésicos. Sem Cleiton Xavier, Deyvid Sacconi deve ganhar vaga no meio-campo. Diego Souza, assim, terá mais responsabilidade. Ele, porém, prefere jogar a obrigação de vitória para o São Paulo. Segundo o meia, o Palmeiras está tranquilo na liderança e é o rival quem deve se preocupar. "O São Paulo tem a obrigação de vencer para encostar na gente", disse o atleta. "Se ganharmos, vamos nos distanciar de um concorrente forte." O Palmeiras tem direito a 6.300 ingressos para o clássico. A venda começa hoje, nas bilheterias do Palestra Itália.