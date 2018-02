Clement bate Mario Ancic e é campeão de torneio em casa O tenista francês Arnaud Clement derrotou, neste domingo, o croata Mario Ancic por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2 - e conquistou o título do ATP de Marselha, no sul da França. Carrasco do espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo, nas semifinais, Clement precisou de 1 hora e 32 minutos para bater o cabeça-de-chave número 6 do torneio. Com o título em casa, o tenista francês deverá subir bastante na lista do ranking mundial que será divulgada pela ATP nesta segunda-feira. Atualmente, Clement ocupa 65ª colocação.