Clement bate Rafael Nadal e vai à decisão em Marselha O tenista Arnaud Clement fez a alegria da torcida francesa neste sábado ao vencer o espanhol Rafael Nadal e garantir vaga na decisão do Torneio de Marselha. A vitória foi por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/5. Nadal estava afastado do circuito desde outubro de 2005, quando sofreu uma lesão no tornozelo logo após vencer o Masters Series de Madri. Ele estava invicto há 15 jogos - sua última derrota havia em setembro, no US Open, para o norte-americano James Blake. Na final, Clement enfrentará o vencedor do confronto entre o croata Mario Ancic e o francês Sebastien Grosjean.