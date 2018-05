Clementina está em luto pela morte do ídolo Mateus Caramelo

SOROCABA - Os 7,5 mil moradores de Clementina, região de Araçatuba, interior de São Paulo, amanheceram em choque com as notícias da tragédia do avião da Chapecoense. Uma das vítimas, o lateral Mateus Lucena dos Santos, o 'Caramelo', de 22 anos, é um ídolo entre os jovens da cidade. "A família é superconhecida e o irmão mais velho dele, o Bruno, é professor de Educação Física e trabalha na prefeitura", contou a recepcionista Ana Luísa Ferreira Oliveira. O pai de Caramelo, Manoel Almiro dos Santos, não tinha recebido a confirmação da morte até o fim da manhã.

Bruno e seu irmão mais novo, Vinícius, quiseram poupá-lo porque "seu" Manoel não anda bem de saúde. "Eu só quero pedir a Deus, aos amigos e a todo mundo de Clementina que orem para que ele tenha sobrevivido. Estamos muito ansiosos", dizia o pai, após receber uma mensagem da namorada de Mateus, por volta das 5 horas, falando sobre o acidente. Mais tarde, ao terem a confirmação da morte, "seu" Manoel e sua mulher Cícera, mãe de Mateus, se recolheram aos prantos na casa onde moram, no centro da cidade.

Coube a Bruno viajar para fazer o reconhecimento do corpo e cuidar do translado para Clementina, onde ele será sepultado. Mateus Caramelo nasceu num hospital de Araçatuba, mas sempre morou em Clementina. A prefeita Célia Conceição Galhardo (DEM) esperava a confirmação do óbito para decretar luto oficial. O corpo será velado na igreja ou no velório municipal, conforme for a decisão da família. Ana Luísa conta que é como se uma "nuvem negra" encobrisse a cidade. "Muitos jovens se inspiravam no Mateus, pois jogaram futebol com ele e viram ele se tornar um atleta importante. Ele viria para cá no fim do ano, como sempre fazia. Vai ficar um vazio", disse.