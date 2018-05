Clezar e Paula Gonçalves ganham convite para quali do Rio Open

"Estou muito contente com a oportunidade de poder disputar o Rio Open mais uma vez. Agradeço ao Luiz Carvalho (diretor do torneio) pelo convite e pela confiança depositada a mim. Estou preparado para fazer um bom torneio e buscar minha vaga na chave", disse Clezar - na sexta-feira ele ganhou convite para entrar direto na chave principal do Brasil Open, que será disputado em São Paulo a partir do dia 22.

Na disputa do quali, o tenista número 171 do mundo terá pela frente rivais do nível do francês Paul-Henri Mathieu, ex-Top 20. Outro possível adversário será o compatriota Orlando Luz, uma das promessas do tênis brasileiro, que já havia ganhado o convite para o quali.

No feminino, Paula Gonçalves poderá cruzar com a experiente israelense Shahar Peer e com a compatriota Laura Pigossi. "Estou feliz e agradecida pelo convite no quali. Espero fazer meu melhor, e minha expectativa é poder dar 100% em quadra, para aproveitar ao máximo essa oportunidade", disse a brasileira, atual 286ª do ranking da WTA.