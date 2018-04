Cliclista colombiana é pega no doping A ciclista colombiana María Luisa Calle, medalha de bronze em Atenas, não passou no exame antidoping. De acordo com o periódico francês L?Equipe, o teste deu positivo para um estimulante. Calle deverá se apresentar neste domingo à comissão de disciplina do Comitê Olímpico Internacional (COI) e corre o risco de perder sua medalha. Se isso acontecer, a ganhadora será a americana Erin Mirabella, quarto lugar na competição.