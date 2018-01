Clijsters assume liderança e Hingis dá um salto gigante Mesmo eliminada nas semifinais do Aberto da Austrália, a belga Kim Clijsters assumiu, na lista divulgada nesta segunda-feira, a liderança do ranking da WTA. Com 3.478 pontos, a atual campeã do US Open desbancou a norte-americana Lindsay Davenport, que caiu para a terceira colocação (3.013 pontos). A vice-líder é a francesa Amelie Mauresmo, campeão do Grand Slam australiano, com 3.377 pontos. A quarta colocada é a russa Maria Sharapova, com 2.780 pontos, mas foi outra bela tenista que brilhou no ranking desta semana. Ex-número 1 do mundo, a suíça Martina Hingis subiu 232 posições por ter chegado às quartas-de-final em Melbourne. Após seu terceiro torneio desde que voltou ao circuito profissional, Hingis ocupa agora a 117ª colocação. Confira abaixo como está o ranking da WTA: 1.º - Kim Clijsters (BEL) - 3.478 pontos 2.º - Amelie Mauresmo (FRA) - 3.377 3.º - Lindsay Davenport (EUA) - 3.013 4.º - Maria Sharapova (RUS) - 2.780 5.º - Justine Henin-Hardenne (BEL) - 2.578 6.º - Mary Pierce (FRA) - 2.430 7.º - Nadia Petrova (RUS) - 2.014 8.º - Patty Schnyder (SUI) - 1.900 9.º - Elena Dementieva (RUS) - 1.683 10.º - Venus Williams (EUA) - 1.630 11.º - Francesca Schiavone (ITA) - 1.276 12.º - Svetlana Kuznetsova (RUS) - 1.182 13.º - Anastasia Myskina (RUS) - 1.182 14.º - Nicole Vaidisova (RCH) - 1.168 15.º - Daniela Hantuchova (ESQ) - 1.115 16.º - Flavia Pennetta (ITA) - 1.021 17.º - Dinara Safina (RUS) - 995 18.º - Elena Likhovtseva (RUS) - 982 19.º - Anna-Lena Groenefeld (ALE) - 893 20.º - Ana Ivanovic (SER) - 885,50 142.º - Maria Fernanda Alves (BRA) - 196