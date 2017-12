Clijsters bate Dementieva e vai às semifinais em Madri A belga Kim Clijsters garantiu a sua classificação às semifinais no Masters Feminino de Tênis, ao ganhar nesta sexta-feira da russa Elena Dementieva, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em partida válida pelo grupo amarelo da competição, que está sendo disputada em Madri, na Espanha. A próxima adversária de Clijsters será a francesa Amelie Mauresmo, primeira colocada da chave vermelha e que deixará o posto de número um do ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA) na próxima segunda-feira. O topo do ranking ficará com a vencedora do confronto entre a russa Maria Sharapova e a belga Justine Henin-Hardenne, que se enfrentam na outra partida semifinal deste sábado. Mauresmo tem muitos pontos para defender e não irá manter a posição mesmo que conquiste o bicampeonato no Masters em Madri. Clijsters e Mauresmo já se enfrentaram 13 vezes pelo circuito da WTA. A belga já superou a rival oito vezes e perdeu as cinco demais partidas. No entanto, o último confronto entre as duas atletas foi vencido pela francesa no Torneio de Antuérpia (Bélgica), nesta temporada.