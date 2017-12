Clijsters bate Kanepi e conquista o bicampeonato em Hasselt A belga Kim Clijsters conquistou neste domingo o bicampeonato do Torneio de Tênis de Hasselt, em seu país natal, ao vencer a estoniana Kaia Kanepi por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 6/4. Clijsters, cabeça-de-chave número 1 da competição na Bélgica, voltava ao circuito mundial após ficar de fora por quase dois meses devido a uma lesão no pulso esquerdo. A belga teve muitos problemas de lesão nesta temporada. Além do pulso, ela sofreu com uma contusão no tornozelo direito. Apesar de tudo, Clijsters chegou ao terceiro título deste ano - os outros dois foram em Varsóvia e Stanford - e conseguiu se classificar como sexta colocado do ranking mundial para o Masters da WTA, que começa na terça-feira, em Madri, na Espanha.