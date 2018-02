Clijsters dará champagne à torcida para comemorar liderança A tenista belga Kim Clijsters, nova número um da WTA, decidiu comemorar em grande estilo seu retorno ao topo ranking feminino. A tenista anunciou nesta quarta-feira que vai presentear todos os torcedores que assistirem ao torneio de Antuérpia, de 13 a 19 de fevereiro, com uma garrafa de champanhe. Este gesto de Clijsters, que não jogará a competição porque terá de ficar afastada das quadras pelos próximos dois meses devido a uma lesão, se deve ao fato de Antuérpia estar a menos de 100 quilômetros de sua cidade natal. Levando em conta que cada garrafa pode custar cerca de 25 euros e que as instalações do local da competição comportam proximadamente 10 mil pessoas, Clijsters pode acabar gastando 186.891 euros, valor superior a todos os prêmios que ganhou na atual temporada.