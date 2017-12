Clijsters derrota espanhola pelo Aberto de Roland Garros A tenista belga Kim Clijsters, número dois do mundo, derrotou com tranqüilidade neste sábado a espanhola Anabel Medina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, pela terceira rodada do Aberto de Roland Garros. Clijsters nunca conquistou o título de Roland Garros - ela já foi vice por duas vezes, em 2001 e 2003. Agora, a belga vai enfrentar pelas oitavas-de-final a eslovaca Daniela Hantuchova, que eliminou a francesa Nathalie Dechy. Em outro jogo, a suíça Martina Hingis não deu chances para a croata Ivna Lisjak e venceu por 2 sets a 0, com duplos 6/1. Também por 2 a 0, a israelense Shahar Peer passou pela russa Elena Dementieva, com parciais de 6/4 e 7/5. No domingo, a russa Maria Sharapova vai enfrentar a sua compatriota Dinara Safina pelas oitavas-de-final. Já a francesa Amelie Mauresmo, número um do mundo, enfrentará a checa Nicole Vaidisova.