Clijsters e Justine farão semifinal na Inglaterra Pelas quartas-de-final do Torneio de Eastbourne, evento que distribui mais de US$ 600 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da WTA, a tenista belga Kim Clijsters, número dois do mundo, derrotou nesta quinta-feira a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Agora, ela vai enfrentar na semifinal a sua compatriota Justine Henin-Hardenne, número três do mundo, que nesta quinta derrotou a russa Elena Likhovtseva por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Em outro jogo, a russa Svetlana Kuznetsova passou pela alemã Anna-Lena Groenefeld por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 7/6 (7/4). Agora, ela vai enfrentar na semifinal a sua compatriota Anastasia Myskina, que derrotou a francesa Nathalie Dechy por duplos 6/4.