Clijsters e Kanepi fazem a final do Torneio de Hasselt Foram definidas neste sábado as duas finalistas do Torneio de Tênis de Hasselt, na Bélgica, que distribui US$ 175 mil em prêmios. A belga Kim Clijsters e a estoniana Kaia Kanepi vão disputar o título na decisão de domingo. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Clijsters confirmou o favoritismo e ganhou a semifinal deste sábado. Ela enfrentou a russa Vera Zvonareva e fez 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4. Já na outra semifinal, Kaia Kanepi levou a melhor sobre a holandesa Michaella Krajicek e ganhou por 2 sets a 0, com duplo 6/4.