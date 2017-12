Clijsters e Kuznetsova vencem e vão à final em Varsóvia A belga Kim Clijsters e a russa Svetlana Kuznetsova venceram seus jogos neste sábado e se classificaram para a final do Torneio de Varsóvia, na Polônia, que será realizada neste domingo. Clijsters, número 2 do ranking mundial, bateu a russa Elena Dementieva por 2 a 0 (7/5 e 6/4) e devolveu a derrota sofrida para a rival há duas semanas, em jogo pela Fed Cup (torneio por países). "Sabia desde o começo que seria um jogo duro, e que teria de jogar bem todos os pontos importantes. Acho que fiz isso bem", disse a belga. Na outra semifinal, Kuznetsova venceu sua compatriota Anna Chakvetadze com facilidade por 2 a 0 (6/1 e 6/1) e chegou pelo terceiro ano seguido à decisão do torneio polonês - perdeu as duas anteriores: em 2004, para Venus Williams, e no ano passado, para outra belga, Justine Henin-Hardenne. Kuznetsova está otimista para a decisão, apesar do retrospecto negativo no torneio e no confronto contra Clijsters - venceu apenas uma em cinco partidas. "Eu me sinto muito confiante, só não digo que vou vencer porque tenho uma forte adversária", disse a russa. Clijsters elogiou a rival. "Ela corre em todas as bolas, se movimenta muito bem e bate forte na bola."