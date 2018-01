Clijsters e Mauresmo passam às semifinais na Austrália A lógica prevaleceu e as duas tenistas favoritas se classificaram, nesta quarta-feira, às semifinais do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. No primeiro jogo do dia, a francesa Amelie Mauresmo (cabeça-de-chave número 3) derrotou a suíça Patty Schnyder (7ª pré-classificada) por fáceis 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/0. A adversária de Mauresmo será a belga Kim Clijsters (cabeça 2), que, na seqüência, sofreu muito para vencer a suíça Martina Hingis por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 2/6 e 6/4. A atual número 2 do ranking mundial da WTA, que assumirá a liderança ao final da competição, fez questão de elogiar a rival, que voltou ao circuito profissional após três anos afastada por causa de lesões. ?Fazia muito tempo que não a enfrentava. Ele melhorou muito desde que retornou às quadras?. Hingis saiu satisfeita com seu desempenho no primeiro torneio de Grand Slam do ano. ?Estou orgulhosa com o que fiz aqui. Não dá para pensar que iria voltar e ganhar tudo. Perder para a Kim me mostra que tenho muito que melhorar ainda. Só tenho que trabalhar mais?, contou a ex-número 1 do mundo.