Clijsters e Mauresmo vencem e definem semis de Wimbledon Mais duas favoritas ao título do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, venceram seus jogos, nesta terça-feira, e definiram às semifinais do torneio realizado em Londres, na Inglaterra. A belga Kim Clijsters não teve muita dificuldade para derrotar a chinesa Li Na por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/5. Já a francesa Amelie Mauresmo - tenista número 1 do mundo - sofreu para bater a cabeça de chave número 9 da competição, a russa Anastasia Myskina, por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 3/6 e 6/3. Agora, Mauresmo pega outra russa, Maria Sharapova, e Clijsters enfrenta sua compatriota Justine Henin-Hardenne. Aliás, Henin-Hardenne busca seu primeiro título na grama de Wimbledon, o que faria com que a tenista conquistasse os quatro Grand Slam, ou seja, além do Aberto da Austrália, Roland Garros e US Open.