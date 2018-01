Clijsters e Sharapova fazem final em San Diego A tenista belga Kim Clijsters venceu a tcheca Nicole Vaidisova por 2 sets a 0 (parciais de 6-2 e 7-6) e garantiu uma vaga na final do torneio de tênis de San Diego, nos Estados Unidos. Clijsters enfrentará a tenista russa Maria Sharapova, que derrotou nas semifinais a suça Patty Schnyder também por 2 sets a 0 (parciais de 7-5 e 6-4). O torneio de tênis de San Diego, incluído no circuito da WTA, distribui US$ 1,34 milhão em prêmios.