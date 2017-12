Clijsters ganha e mantém suas chances no Masters de Madri A tenista belga Kim Clijsters derrotou a russa Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 0, com um arrasador duplo 6/1, em 45 minutos de jogo, nesta quinta-feira, em Madri. Com isso, ela manteve as chances de chegar às semifinais do Masters Feminino, torneio que reúne as oito melhores da temporada. Agora, Clijsters decide sua vaga contra a já eliminada Elena Dementieva, da Rússia, em jogo que acontece nesta sexta-feira. Enquanto isso, Kuznetsova ainda tem chances de se classificar. Mas ela precisa vencer a também russa Maria Sharapova, que lidera o Grupo Vermelho do torneio com duas vitórias. Mais um jogo acontece nesta sexta-feira, quando serão definidas as semifinalistas do Masters. Será pelo Grupo Amarelo, entre a francesa Amelie Mauresmo e a belga Justine Henin-Hardenne, a única já classificada até agora.